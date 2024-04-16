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15:45, 16 апреля 2024Интернет и СМИ

Названа причина составления протокола на Ивлееву

На Ивлееву составили протокол о дискредитации ВС России из-за постов в Instagram

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На блогершу Анастасию Ивлееву составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России из-за ее публикаций в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Причину произошедшего назвал Shot в Telegram.

Отмечается, что речь идет о двух публикациях, сделанных Ивлеевой 24 февраля и 1 марта 2022 года. В них она выступила против проведения спецоперации на Украине.

После «голой вечеринки», которая состоялась в декабре 2023 года, Ивлеева скрыла посты из профиля на несколько дней. Позднее она вернула публикации.

Ранее стало известно, что на Ивлееву составили протокол о дискредитации Российской армии. Сообщалось, что блогерше грозит штраф.

«Голая вечеринка», организованная Ивлеевой, прошла в московском клубе «Мутабор» в конце декабря 2023 года. Участники мероприятия были одеты в откровенные наряды. Когда фото с вечеринки попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Некоторые звезды, посетившие мероприятие, лишились рекламных контрактов и концертов.

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