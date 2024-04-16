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02:06, 16 апреля 2024Россия

Небензя заявил о планах России продолжить защищать ЗАЭС от атак Украины

Небензя: Россия продолжит защищать Запорожскую АЭС от атак Украины

Фото: Dmitry Grigoriev / Global Look Press

Россия продолжит обеспечивать защиту Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от атак и провокаций Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

По его словам, российские военные планируют обеспечивать защиту ЗАЭС от украинских атак и провокаций. «Намерены и далее принимать меры по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС», — подчеркнул он.

Дипломат призвал мировое сообщество сделать все возможное для того, чтобы не допустить ядерного инцидента. «Одним из важнейших подобных шагов станет прямое и открытое осуждение действий Украины, уже не раз подводивших всех нас к черте катастрофы», — уверен Небензя.

Ранее стало известно, что пуск ЗАЭС будет возможен в том случае, если линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние от станции.

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      Марина Совина
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