Небензя заявил о планах России продолжить защищать ЗАЭС от атак Украины

Небензя: Россия продолжит защищать Запорожскую АЭС от атак Украины

Россия продолжит обеспечивать защиту Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от атак и провокаций Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

По его словам, российские военные планируют обеспечивать защиту ЗАЭС от украинских атак и провокаций. «Намерены и далее принимать меры по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС», — подчеркнул он.

Дипломат призвал мировое сообщество сделать все возможное для того, чтобы не допустить ядерного инцидента. «Одним из важнейших подобных шагов станет прямое и открытое осуждение действий Украины, уже не раз подводивших всех нас к черте катастрофы», — уверен Небензя.

Ранее стало известно, что пуск ЗАЭС будет возможен в том случае, если линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние от станции.