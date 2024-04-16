Патрушев пообещал заслуженное наказание организаторам теракта в «Крокусе»

В Совбезе пообещали наказать организаторов и пособников теракта в «Крокусе»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев пообещал, что организаторы теракта в «Крокусе» будут наказаны. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает РИА Новости.

Патрушев заявил, что где бы не скрывались заказчики и организаторы преступления им придется ответить за содеянное. «Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта, иные аффилированные лица, где бы они ни прятались и как бы ни пытались запутать следы преступления, понесут заслуженное наказание»,— пообещал Николай Патрушев на совещании по безопасности.

Патрушев рассказал, что следственные органы нашли подтверждение непосредственной связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» с украинскими националистическими формированиями.