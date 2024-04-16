Песков назвал подход Китая к Украине конструктивным

Песков: подход Китая к Украине является конструктивным и сбалансированным

Подход Китая к урегулированию конфликта на Украине является конструктивным и сбалансированным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Подход Пекина хорошо известен, он весьма сбалансирован и конструктивен. Мы приветствуем такую сбалансированную позицию Пекина», — рассказал он.

При этом Песков подчеркнул, что сейчас отсутствуют какие-либо изменения со стороны Украины для начала переговоров. По его словам, позиция Киева не меняется.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил об отказе Киева вести переговоры с Москвой. Он задался вопросом, где гарантия того, что Украина и дальше не будет отказываться от выполнения тех или иных договоренностей.