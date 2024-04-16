Песков оценил сотрудничество с Турцией по Черному морю

Песков: Россия обсуждает с Турцией очень много разных тем, включая Черное море

Москва обсуждает с Анкарой очень много разных тем, включая ситуацию на Черном море. Сотрудничество с Турцией оценил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы действительно с нашими турецкими партнерами, у нас очень много разных тем на повестке дня, мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Украина после двух месяцев переговоров сорвала сделку с Россией и Турцией по обеспечению безопасности судоходства в Черном море накануне объявления 30 марта.

Согласно тексту соглашения, Москва и Киев предлагали гарантии безопасности судам, обязуясь не наносить по ним удары, не арестовывать и не обыскивать их, пока они либо пусты, либо их груз задекларирован как невоенный.

