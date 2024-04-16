Военным, чья гибель вызвала слухи о смерти Сырского, оказался сержант ВСУ

Раскрыта личность военного, чья гибель вызвала слухи о смерти главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Им оказался рядовой солдат, сержант Павел Петриченко, сообщает aif.ru.

«Судя по всему, (...) [на Украине] оплакивают гибель сержанта 59-й отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко, который 15 апреля погиб в ДНР, попав то ли под обстрел, то ли под пулю российского снайпера», — говорится в публикации.

Петриченко был известен в кругах украинских националистов. Также он стал инициатором сбора подписей за запрет азартных игр для военнослужащих ВСУ.

Ранее на Украине появились сообщения о гибели «важных чинов» ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения. Тогда в украинской прессе распространились слухи, что уничтоженным под Харьковым военным мог быть главком ВСУ или руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).