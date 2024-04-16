«Разные конфликты». Почему США и Великобритания не станут защищать Украину от воздушных атак так же, как Израиль?

Кирби: США не защитят Украину от атак так же, как Израиль, это разные конфликты

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби объяснил, почему США не защищают Украину от воздушных атак так же, как Израиль во время удара со стороны Ирана.

Я ждал этого вопроса. Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз Джон Кирби координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности

Чиновник напомнил, что с самого начала украинского конфликта президент США Джо Байден дал понять, что Соединенные Штаты не будут вовлекаться в него «в боевой роли».

Кирби отметил, что Вашингтон предоставил Киеву средства для защиты воздушного пространства. Он посетовал на задержку с принятием Конгрессом законопроекта о финансировании помощи Украине и Израилю.

Ранее представитель Белого дома заявил, что США не хотят войны с Ираном и расширения регионального конфликта. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не участвуют в проработке возможного израильского ответа на воздушную атаку.

Аналогичное объяснение дала Великобритания

Схожим образом высказался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. В эфире радиостанции LBC он ответил на вопрос о том, почему британские военные не помогают Украине сбивать беспилотники, как это происходило в ситуации между Ираном и Израилем.

Мы никогда не поможем Украине сбивать дроны, как это было с Ираном в Израиле, из-за риска эскалации и широкомасштабной войны в Европе. Вещь, которую всегда стоит действительно избегать НАТО, — это вступать в бой с российскими войсками Дэвид Кэмерон глава МИД Великобритании

Он подчеркнул, что Великобритания сделала «больше, чем любая другая страна в отдельности» для помощи Украине, в частности подготовила более 60 тысяч украинских военных, первой предоставила противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки.

Зеленский призвал Запад защитить Украину по примеру Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада защищать Украину так же, как они защищали Израиль во время атаки Ирана.

Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и полностью эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть Владимир Зеленский президент Украины

Глава государства напомнил, что Израиль, как и Украина, не является членом НАТО, поэтому для защиты не требуется обращаться к пятой статье Устава альянса, достаточно политической воли.

Политики Чехии также призвали оказать помощь Украине, аналогичную Израилю. Министр по делам Европы Мартин Дворжак заявил, что атака была успешно отражена благодаря быстрой международной реакции и готовности защитить воздушное пространство. Он выразил сожаление, что западные страны не защищают украинское воздушное пространство с той же энергией.

Медведев объяснил разницу в отношении США к конфликтам на Украине и на Ближнем Востоке

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, что США по-разному относятся к жертвам в конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине.

В чем отличие для Вашингтона того, что произошло на Ближнем Востоке, от событий на Украине? Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Политик считает, что жертвы в секторе Газа ухудшаю перспективы президента США Джо Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределенность.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

Несмотря на то, что поддержку Армии обороны Израиля в отражении масштабного удара оказали Иордания, США и Великобритания, западные страны призвали израильские власти к сдержанности.

Президент Джо Байден во время первого телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что его страна не будет участвовать в возможных наступательных операциях ЦАХАЛ против Ирана.

Страны G7 выпустили совместное заявление о поддержке Израиля. В нем, в частности, отмечалась готовность принять меры в ответ на дальнейшую дестабилизацию ситуации. Вся ответственность за кризис возлагалась на иранское руководство.