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14:24, 16 апреля 2024Россия

Россия ударила «Ураганом» по ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе

МО: Россия уничтожила позиции ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Группировка российских войск «Север» ударила по позициям ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», в результате уничтожив их. Об этом сообщило Минобороны (МО) России на своем сайте.

Как уточнили в ведомстве, пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины с иностранной артиллерией обнаружили разведывательные подразделения. «Расчет "Урагана" быстро прибыл в место пуска ракет, военнослужащие также быстро привели свою машину в боевое положение. После наводки на цель ракетчики отработали по ней 220-миллиметровыми реактивными снарядами», — рассказали в Минобороны.

Командир подразделения с позывным Балу назвал «Ураган» быстрым, маневренным и надежным вооружением. По его словам, целью этой РСЗО становится пехота, техника и укрепрайоны ВСУ.

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Ранее Минобороны сообщило, что экипаж российского вертолета Ми-35 поразил опорные пункты и живую силу ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Как рассказал оператор авиатехники, после нанесения удара сработал бортовой комплекс обороны. Экипаж использовал рельеф местности и ушел из зоны поражения.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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