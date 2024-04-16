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08:52, 16 апреля 2024Россия

Минобороны заявило о поражении опорных пунктов ВСУ ракетами

МО: экипаж Ми-35 ракетами поразил опорные пункты и живую силу ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Экипаж российского вертолета Ми-35 поразил опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) неуправляемыми авиационными ракетами. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

Там уточнили, что российские военные ударили по объектам ВСУ ракетами С-8. Данные передового авиационного наводчика показали, что все цели были успешно поражены.

«На отходе после удара сработал комплекс БТО — бортовой комплекс обороны — произвели отстрел тепловых ловушек. Используя рельеф местности, в ближайший овраг нырнули и ушли из зоны поражения противника. Отошли обратно в зону недосягаемости» , — приводятся слова летчика-оператора вертолета Алексея.

Ранее Минобороны докладывало, что расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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