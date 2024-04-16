Российские военные уничтожили скопление ВСУ в Часовом Яре

Грады ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Часовом Яре

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре, сообщили в министерстве обороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, бойцы Вооруженных сил (ВС) России получили задачи на уничтожение обнаруженного скопления живой силы украинских войск, а также командного пункта в одном из ангаров в промышленной зоне населенного пункта Часов Яр. «Расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам», — подчеркнули в Минобороны.

В результате было уничтожено до взвода резервов украинских военных.

Ранее сообщалось, что ВСУ стянули дополнительные силы в Часов Яр для удержания микрорайона. Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин рассказал, что ВСУ рискуют сдать Часов Яр.