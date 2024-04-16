Российские средства ПВО сбили британские крылатые ракеты Storm Shadow

Минобороны России заявило о сбитии шести крылатых ракет Storm Shadow в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили в зоне специальной военной операции (СВО) шесть крылатых ракет Storm Shadow, произведенных в Великобритании. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, сбиты 155 украинских беспилотников, две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре ложные воздушные цели MALD, а также два снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 21 292 беспилотника, 21 063 единицы военной автомобильной спецтехники, 8928 орудий полевой артиллерии и минометов, 1267 боевых машин РСЗО, 15793 танка и других боевых бронемашин, 502 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), а также 583 самолета и 270 вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что российский морской ЗРК «Панцирь-М» впервые в ходе боевых действий успешно сбил крылатую ракету Storm Shadow. Как рассказал генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев, корабль специально создан для борьбы с такими угрозами, как крылатые ракеты.