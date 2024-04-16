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04:32, 17 апреля 2024Из жизни

Российские туристы назвали самые любимые сладости

Туристы назвали самые любимые сладости в регионах России

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Российские туристы, опрошенные сервисом Tutu, рассказали о самых любимых сладостях, передает «Российская газета».

Среди лидеров — татарский и башкирский чак-чак, тульские пряники, конфеты московских кондитерских фабрик и калининградский марципан.

Дальше в списке идут чурчхела и рахат-лукум, сибирское варенье из шишек, коломенская пастила, конфеты кондитерских фабрик Санкт-Петербурга, алтайское кедровая халва.

На 10-м месте — фрукты в шоколаде, которыми славятся Самара, Севастополь и Краснодар.

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      Марина Совина
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