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16:22, 16 апреля 2024Мир

Си Цзиньпин намекнул на необходимость пригласить Россию на саммит в Швейцарии

Politico: Си Цзиньпин намекнул Шольцу на приглашение РФ на саммит в Швейцарии

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайский лидер Си Цзиньпин намекнул канцлеру ФРГ Олафу Шольцу на необходимость приглашения России на саммит в Швейцарии. Об этом пишет Politico.

Во время встречи с немецким канцлером председатель КНР призвал к «равному участию всех сторон и обсуждению всех мирных планов» на предстоящем саммите в Швейцарии. Это «сильный намек на то, что Европа должна пригласить Россию за стол переговоров», подчеркивает издание.

Китайский лидер также подчеркнул «своевременность созыва международной мирной конференции», однако, по его мнению, она должна быть признанной не только со стороны Украины, но и со стороны России.

Ранее 16 апреля Си Цзиньпин предложил Шольцу четыре принципа урегулирования конфликта на Украине. Он призвал «не подливать масла в огонь» и отказаться от дальнейшего обострения напряженности.

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      Лина Пивоварова
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