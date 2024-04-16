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16:36, 16 апреля 2024Путешествия

Стюардесса в мини-юбке сделала фото в самолете и взбудоражила пользователей сети

Фото: @oliwiakika

Стюардесса польской чартерной авиакомпании Enter Air сделала фото в мини-юбке и взбудоражила пользователей сети. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бортпроводница позирует на камеру в самолете в темно-синих пиджаке, юбке и пилотке. Свой образ девушка дополнила разноцветным шейным платком, макияжем и убранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью сотрудницы авиаперевозчика. «Прелестно», «Просто шикарная», «Красивая», «Великолепная», — написали они.

В апреле стюардесса авиакомпании British Airways устроила пьяную драку в роскошном отеле на Мальдивах. Администрация гостиницы выгнала ее оттуда с позором.

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      Фариза Бацазова
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