Стюардесса в мини-юбке сделала фото в самолете и взбудоражила пользователей сети

Стюардесса польской чартерной авиакомпании Enter Air сделала фото в мини-юбке и взбудоражила пользователей сети. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бортпроводница позирует на камеру в самолете в темно-синих пиджаке, юбке и пилотке. Свой образ девушка дополнила разноцветным шейным платком, макияжем и убранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью сотрудницы авиаперевозчика. «Прелестно», «Просто шикарная», «Красивая», «Великолепная», — написали они.

В апреле стюардесса авиакомпании British Airways устроила пьяную драку в роскошном отеле на Мальдивах. Администрация гостиницы выгнала ее оттуда с позором.