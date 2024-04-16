Трусова раскрыла причины расставания с Кондратюком

Фигуристка Трусова рассказала, что рассталась с Кондратюком по его инициативе

Российская фигуристка Александра Трусова раскрыла причины расставания с партнером по команде Марком Кондратюком. Анонс интервью опубликован в Telegram-канале «Okko Фигурное катание».

«С Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе», — рассказала спортсменка.

Трусова и Кондратюк начали встречаться после Олимпийских игр-2022. В Пекине Кондратюк выиграл командный турнир в составе сборной России (после дисквалификации Камилы Валиевой фигуристы получат бронзу). Трусова завоевала серебро в личном турнире одиночниц и установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе.

Помимо олимпийских медалей на счету спортсменов подиумы мировых и континентальных первенств. 20-летний Кондратюк является чемпионом России и Европы. В активе 19-летней Трусовой золото чемпионата страны, серебро и бронза чемпионатов Европы, две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.