Туристы отправились на морскую прогулку и чудом выжили после кораблекрушения

Daily Mail: 14 человек спасли с затонувшей у берегов Колумбии яхты

Толпа туристов отправилась на морскую прогулку на яхте и чудом выжила после кораблекрушения у берегов Картахены, Колумбия. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, судно «Бахари» перевозило американских путешественников после поездки на острова Ислас-дель-Росарио 12 апреля. Во время плавания у судна возникли технические проблемы, в результате чего оно начало наполняться водой. Находившиеся неподалеку плавательные средства заметили происходившее и поспешили на помощь.

Всего с затонувшей яхты спасли 14 человек, включая двух членов экипажа. Позже выяснилось, что владевшая судном компания не имела лицензии для перевозки туристов. Ведется расследование.

Ранее российский турист перебрал с алкоголем и попал в автомобильную аварию на Бали.