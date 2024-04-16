Украина объявила в розыск бывшего высокопоставленного сотрудника СНБО

НАБУ объявило в розыск бывшего первого замсекретаря СНБО Украины Гладковского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского, сообщает «Страна.ua».

Экс-чиновника подозревают в махинациях при закупках товаров для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Он совместно с экс-заместителем министра обороны и директором департамента министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам», — пояснили в ведомстве.

Уголовное дело против Гладковского возбудили еще в 2019 году. Суд отправил его в СИЗО, но позже он вышел под залог в сумме более 10 миллионов гривен (252 тысячи долларов по текущему курсу).

После этого экс-чиновник не являлся на судебные заседания. По информации правоохранителей, он бежал за границу.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск бывшего лидера запрещенной в стране Коммунистической партии Петра Симоненко. Он скрывается от правоохранителей с августа 2023 года.