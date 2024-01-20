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21:22, 20 января 2024Бывший СССР

На Украине объявили в розыск экс-лидера запрещенной Компартии

Экс-лидера запрещенной на Украине Компартии Петра Симоненко объявили в розыск

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск бывшего лидера запрещенной в стране Коммунистической партии Петра Симоненко. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что он разыскивается, как лицо, «скрывающееся от органов досудебного расследования». Датой его исчезновения указано 19 августа 2023 года. Симоненко обвиняется в публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенные лицом, которое является представителем власти. Экс-лидеру Компартии грозит наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

По данным следствия, Симоненко поддержал начало специальной военной операции (СВО) и уехал в Россию через территорию Белоруссии в сопровождении спецназа. Сообщалось, что политик участвовал в антифашистском форуме, который проходил в Минске, где выступал за продолжение боевых действий, а также допускал применение тактического ядерного оружия.

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      Марина Совина
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