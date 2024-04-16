Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Черкасской области
Удар зафиксирован ночью по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Умань Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«В полночь прилетело по Умани в склад возле железной дороги», — рассказал подпольщик.
Сообщается, что в городе большая перевалочная база, им ежедневно пересылают данные о передвижении фур из Винницы с грузами.
Лебедев поделился, что пару недель назад были обнаружены более 20 катеров и много лодок — это только одна колонна. По его словам, также были замечены перевозки танков и другой техники. Всего в сутки фиксируется от 3 до 100 единиц боевых машин.
Ранее стало известно, что ВС России ударили в направлении военного аэропорта в городе Миргород в Полтавской области. Всего было зафиксировано два попадания.