Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Черкасской области

Подпольщик Лебедев: в городе Умань зафиксировали удар по складу ВСУ

Удар зафиксирован ночью по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Умань Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

«В полночь прилетело по Умани в склад возле железной дороги», — рассказал подпольщик.

Сообщается, что в городе большая перевалочная база, им ежедневно пересылают данные о передвижении фур из Винницы с грузами.

Лебедев поделился, что пару недель назад были обнаружены более 20 катеров и много лодок — это только одна колонна. По его словам, также были замечены перевозки танков и другой техники. Всего в сутки фиксируется от 3 до 100 единиц боевых машин.

Ранее стало известно, что ВС России ударили в направлении военного аэропорта в городе Миргород в Полтавской области. Всего было зафиксировано два попадания.