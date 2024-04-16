В ДНР оценили возможности ВСУ на линии соприкосновения

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ могут атаковать лишь пытаясь отбить позиции

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут контратаковать только при попытке отбить позиции. Он оценил возможности украинских войск на линии боевого соприкосновения в ДНР, сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что максимум, что могут сделать бойцы ВСУ, это при поддержке артиллерии проводить контрнаступления на свои же позиции, которые у них отбивают.

«Потому что когда мы заходим на позиции противника, очень важно закрепиться», — дополнил советник.

Ранее стало известно о том, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре. Как результат, было уничтожено до взвода резервов украинских военных.