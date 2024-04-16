В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных бойцов ВСУ
Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский предложил изменить закон в отношении сдачи в плен украинских военных. Он заявил, что демократизация в отношении пленных поможет активизировать переход бойцов на сторону России, сообщает РИА Новости.
По его словам, идея внесения изменений в законодательство возникла у него и ряда эмигрантов, представляющих ту Украину, с которой Россия жила в добрососедских отношениях.
Кимаковский считает, что для того, чтобы украинцы сдавались в плен охотнее, необходимо дать им возможность вступать в ряды российской армии. Он объяснил, что когда солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) переходят линию фронта, они попадают под уголовную ответственность в рамках российского законодательства.
«Мне кажется, необходимо дать им возможность, особенно сегодня, когда на линии фронта уже присутствует много не ярых националистов, а тех, кого принудили воевать против России, переходить на нашу сторону и вместе с нами строить общее будущее», — сказал советник.
Ранее Кимаковский сообщил, что ВСУ могут контратаковать только при попытке отбить позиции. Он оценил возможности войск на линии боевого соприкосновения в ДНР.