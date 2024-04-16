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07:25, 16 апреля 2024Бывший СССР

В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных бойцов ВСУ

Кимаковский: демократизация закона о пленных поможет в сдаче в плен бойцов ВСУ
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский предложил изменить закон в отношении сдачи в плен украинских военных. Он заявил, что демократизация в отношении пленных поможет активизировать переход бойцов на сторону России, сообщает РИА Новости.

По его словам, идея внесения изменений в законодательство возникла у него и ряда эмигрантов, представляющих ту Украину, с которой Россия жила в добрососедских отношениях.

Кимаковский считает, что для того, чтобы украинцы сдавались в плен охотнее, необходимо дать им возможность вступать в ряды российской армии. Он объяснил, что когда солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) переходят линию фронта, они попадают под уголовную ответственность в рамках российского законодательства.

«Мне кажется, необходимо дать им возможность, особенно сегодня, когда на линии фронта уже присутствует много не ярых националистов, а тех, кого принудили воевать против России, переходить на нашу сторону и вместе с нами строить общее будущее», — сказал советник.

Ранее Кимаковский сообщил, что ВСУ могут контратаковать только при попытке отбить позиции. Он оценил возможности войск на линии боевого соприкосновения в ДНР.

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      Марина Совина
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