В Израиле заявили о болезненном сигнале Ирану в ответ на атаку

FT: Израиль намерен ответить на атаку Ирана болезненным сигналом

Военный кабинет Израиля в ходе совещаний разрабатывает ответ на иранскую атаку, который должен стать болезненным сигналом для Тегерана. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на анонимного израильского чиновника.

«Намерение состоит в том, чтобы послать болезненный сигнал Ирану. Это не может быть чем-то поверхностным», — заявил чиновник, добавив, что удар должен быть «максимально соразмерным» произошедшей атаке.

По данным анонимного источника, при планировании ответных действий Израиль учитывает опасения США, что реакция «не должна быть чрезмерной», а также берет во внимание призыв мирового сообщества проявить сдержанность и не спровоцировать полномасштабный военный конфликт.

Ранее канал NBC News cо ссылкой на американских чиновников сообщил, что Израиль может ответить на атаку Ирана ударом за пределами его территории.