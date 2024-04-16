Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:37, 16 апреля 2024Мир

В Израиле заявили о болезненном сигнале Ирану в ответ на атаку

FT: Израиль намерен ответить на атаку Ирана болезненным сигналом

Фото: Amir Cohen / Reuters

Военный кабинет Израиля в ходе совещаний разрабатывает ответ на иранскую атаку, который должен стать болезненным сигналом для Тегерана. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на анонимного израильского чиновника.

«Намерение состоит в том, чтобы послать болезненный сигнал Ирану. Это не может быть чем-то поверхностным», — заявил чиновник, добавив, что удар должен быть «максимально соразмерным» произошедшей атаке.

По данным анонимного источника, при планировании ответных действий Израиль учитывает опасения США, что реакция «не должна быть чрезмерной», а также берет во внимание призыв мирового сообщества проявить сдержанность и не спровоцировать полномасштабный военный конфликт.

Ранее канал NBC News cо ссылкой на американских чиновников сообщил, что Израиль может ответить на атаку Ирана ударом за пределами его территории.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В России сбили украинский «шар-террорист». Как их используют для атак на мирных жителей?

      Стало известно о причастности Буданова к операции против Шария

      В России резко выросло число премиальных моделей машин из Китая

      НАТО проведет в Финляндии учения на границе с Россией

      Байден начал агрессивно рекламировать себя в СМИ

      Борьба с ХАМАС рассорила Нетаньяху и высокопоставленных чиновников

      Россиянина оштрафовали на полмиллиона за дебош на борту самолета

      Назван неожиданный способ избежать проблем с ментальным здоровьем

      «Норникель» описал последствия санкций против российских металлов

      Кремль ответил на вопрос об участии Путина в юбилее высадки войск в Нормандии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше