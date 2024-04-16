Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:11, 16 апреля 2024Моя страна

В Крыму нашли захоронения IV века неизвестной культуры

В горах Крыма нашли курганы IV века нашей эры неизвестной культуры

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Археологи Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского обнаружили курганы неизвестной культуры в горах полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

Декан исторического факультета вуза Валерий Науменко рассказал, что ученые летом будут устанавливать принадлежность захоронений IV-V веков нашей эры. По его словам, группу из шести курганных насыпей нашли на могильнике Алмалык-Дере в окрестностях средневекового городища на плато Мангуп в Бахчисарайском районе.

Материалы по теме:
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
«Разморозился и атаковал амебу»Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
3 декабря 2022
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022
«Такое не находили даже в царских усыпальницах» В Арктике впервые нашли артефакты XVII века. Как север сохранил их?
«Такое не находили даже в царских усыпальницах»В Арктике впервые нашли артефакты XVII века. Как север сохранил их?
24 февраля 2022

Историк предположил, что захоронения могли принадлежать выходцам из Подонья или с Кавказа. «Это была явно пришлая группа населения, а вот откуда она — непонятно, потому что в синхронных памятниках крымского полуострова, горного Крыма и других регионах таких объектов нет. Нам важно установить докрепостную историю Мангупа», — заявил он.

Незадолго до этого также стало известно, что археологи во время раскопок заброшенного кладбища XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области неожиданно нашли древнемадьярское захоронение IX века.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Военный медик погиб, спасая раненых российских бойцов. Он закрыл их собой от удара дрона ВСУ

      На Северном Кавказе раскрыты масштабные поборы с водителей грузовиков

      В России призвали срочно поддержать угольные компании

      США предоставили гарантии для экстрадиции Ассанжа

      Турист поехал на отдых в Камбоджу и впал в кому при загадочных обстоятельствах

      Названы последствия подписания закона о мобилизации на Украине для Зеленского

      Россия выдала Германии совершившего нападение с ножом

      Туристка во время медитации на Кипре была укушена змеей и угодила в реанимацию

      Айза сделала десятую пластику груди

      Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше