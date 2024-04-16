В Крыму назвали уловкой идею Макрона о перемирии

Представитель Крыма Смирнов назвал уловкой идею Макрона об олимпийском перемирии

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на время проведения летних Олимпийских игр. Об этом сообщает РИА Новости.

Смирнов назвал уловкой идею Макрона об олимпийском перемирии и подчеркнул, что это время позволит Киеву взять паузу для восстановления ресурсов. Представитель Крыма также призвал французского президента прекратить поставки оружия Украине. По мнению Смирнова, это решение станет доказательством заинтересованности Макрона в окончании конфликта.

Ранее французский лидер рассказал, что обсудит вместе с председателем КНР Си Цзиньпином олимпийское перемирие и остановку конфликтов в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже этим летом.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.