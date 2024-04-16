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03:57, 16 апреля 2024Мир

В США загорелся завод артиллерийских боеприпасов

В Пенсильвании произошел пожар на крупном заводе артиллерийских боеприпасов

В Пенсильвании на военном заводе боеприпасов произошел пожар, сообщает Atlas News со ссылкой на свидетелей.

На месте происшествия работают экстренные службы. Однако пока не ясно, что стало причиной инцидента.

Завод производит артиллерийские и другие боеприпасы для американской армии, его управляющей компанией является Dynamics-Ordnance and Tactical Systems. Предприятие является одним из крупнейших американских производителей 155 мм снарядов, которые активно поставляются на Украину.

Ранее стало известно о том, что на нескольких высоковольтных подстанциях под Одессой возник пожар. Сообщается, что произошло возгорание оборудования. В результате были обесточены дома в четырех населенных пунктах.

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      Марина Совина
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