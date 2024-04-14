Высоковольтные подстанции загорелись под Одессой

Министерство энергетики Украины: под Одессой загорелись подстанции

На нескольких высоковольтных подстанциях под Одессой возник пожар. Об этом сообщает министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.

Согласно пресс-службе министерства, на высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования. В результате были обесточены дома в четырех населенных пунктах. Отмечается, что пожар ликвидирован силами ГСЧС.

Ранее «Укрэнерго» сообщила об аварийных отключениях света в Харьковской области в четверг с 06:31. Причиной стал очередной удар по энергосистеме субъекта. В ночь на 11 апреля также были повреждены энергообъекты в Одесской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. В данных регионах Украины аварийные отключения не проводились.

Также, 11 апреля, в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК рассказали о серьезном повреждении двух теплоэлектростанций в результате взрывов.

