Рогов: Зеленскому наплевать на принципы безопасности МАГАТЭ по ЗАЭС

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пренебрег принципами безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова приводит РИА Новости. наплевал на принципы безопасности МАГАТЭ по Запорожской АЭС.

Рогов обвинил Зеленского в равнодушии к безопасности ЗАЭС и отметил, что украинскому лидеру «наплевать».

«Придумай (глава МАГАТЭ Рафаэль — прим. "Ленты.ру") Гросси хоть десять принципов или правил безопасности на Запорожской АЭС, Зеленский на них одинаково наплюет, как это делает на протяжении последних двух лет», — подчеркнул он.

Ранее в России раскрыли последствия атак на ЗАЭС. «Если украинские удары по ЗАЭС продолжатся, никто не может полностью исключить ядерную катастрофу регионального и даже глобального масштаба», — предупредил постпред РФ при ООН Василий Небензя.