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12:46, 17 апреля 2024Экономика

Россияне полюбили дешевый растворимый кофе в пакетиках

«Ъ»: спрос на растворимый кофе в пакетиках в России вырос на 10,5 % за год

Фото: PxHere

Спрос на растворимый кофе в пакетиках в России за год вырос на 10,5 процента, в то время как потребление остальных горячих напитков стабильно падает. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании NielsenIQ пишет «Коммерсантъ».

Спрос на растворимый кофе вырос на 1,6 процента в денежном выражении, на нерастворимый упал на 0,5 процента, сокращение употребления чая составило 1,5 процента, какао — 1,8 процента. В натуральном виде снижение больше, потому что все продукты за последний год выросли в цене.

По мнению аналитиков, россияне полюбили кофе в пакетиках из-за его дешевизны. Этот продукт на 63 процента дешевле даже растворимого из расчета на 1 килограмм. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров согласен с тем, что речь идет о тренде на экономию.

Падает спрос на премиальные кофейные бренды и классический чай. У черного падение 3,2 процента в денежном выражении, у зеленого — 0,4 процента. Однако в других категориях чаев, например в травяных и фруктовых миксах, продажи растут.

Источник издания среди крупных производителей кофе считает, что к продукции премиальных ценовых брендов потребители смогут вернуться в следующем году. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев, в свою очередь, указывает, что общее потребление кофе по-прежнему высоко, покупатели привыкли к брендам, поэтому вряд ли продажи упадут сильно.

Ранее сообщалось, что стоимость самого распространенного сорта кофе робуста взлетела до максимума за последние 15 лет. Причиной этого стала аномальная жара и нехватка воды для полива деревьев во Вьетнаме, одном из крупнейших поставщиков сорта на мировые рынки.

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      Платон Щукин
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