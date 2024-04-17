Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:11, 17 апреля 2024Ценности

43-летняя Пэрис Хилтон показала фигуру в леопардовом бикини

43-летняя светская львица Пэрис Хилтон показала фигуру в леопардовом бикини

Фото: @parishilton

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала свой образ с фестиваля Coachella. Так, на размещенных кадрах Хилтон предстала в леопардовом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с высокой посадкой и тонкими завязками на бедрах.

При этом она надела черные сапоги в ковбойском стиле, шляпу и кожаную портупею, оформленную широкой вставкой под грудью. Также звезда взяла с собой небольшую сумку в виду сердца с надписью Paris.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон в откровенном наряде пришла на премию в области модного дизайна Fashion Trust US Awards, организованную в Беверли-Хиллз, США. Тогда для мероприятия звезда выбрала черный пиджак с многочисленными вырезами, который обнажал часть ее груди без бюстгальтера.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Полторы сотни пассажиров из Москвы застряли в аэропорту Абу-Даби. Они находились в самолете семь часов

      Стало известно число застрявших в аэропортах ОАЭ россиян

      В Костромской области осквернили мемориал участникам Великой Отечественной войны

      43-летняя Пэрис Хилтон показала фигуру в леопардовом бикини

      Россиянин устроил заплыв по затопленному Дубаю

      Бывший мэр Ярославля Урлашов подал ходатайство об УДО

      Мужчина засунул в пенис кабель и резинку

      В Android-смартфонах появится зарядка через NFC

      Военкоры узнали об ударе российской авиации по Нью-Йорку

      Украину лишили возможности сразу получить деньги России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше