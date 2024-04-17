43-летняя Пэрис Хилтон показала фигуру в леопардовом бикини

43-летняя светская львица Пэрис Хилтон показала фигуру в леопардовом бикини

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала свой образ с фестиваля Coachella. Так, на размещенных кадрах Хилтон предстала в леопардовом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с высокой посадкой и тонкими завязками на бедрах.

При этом она надела черные сапоги в ковбойском стиле, шляпу и кожаную портупею, оформленную широкой вставкой под грудью. Также звезда взяла с собой небольшую сумку в виду сердца с надписью Paris.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон в откровенном наряде пришла на премию в области модного дизайна Fashion Trust US Awards, организованную в Беверли-Хиллз, США. Тогда для мероприятия звезда выбрала черный пиджак с многочисленными вырезами, который обнажал часть ее груди без бюстгальтера.