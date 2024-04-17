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14:42, 17 апреля 2024Культура

Актриса Лужина рассказала о главном сожалении после четырех разводов

Актриса Лужина призналась, что сожалеет о разводе со вторым супругом Шуваловым
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина рассказала о главном сожалении после четырех разводов. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Пятым каналом».

Актриса призналась, что сожалеет о том, что не смогла сохранить семью со вторым супругом, кинооператором Валерием Шуваловым, с которым прожила семь лет. В браке звезда советского кино родила сына Павла, которого сдала в интернат после развода, о чем позже также пожалела.

«Я не смогла сохранить тот дом, который могла бы сохранить с отцом моего Пашки, моего сына. Он был очень хороший отец. Он был хороший муж. Он был хороший, такой крепкий человек, на которого можно было положиться. Был талантливый человек…» — призналась Лужина.

Артистка также прокомментировала слухи об отношениях с бардом Владимиром Высоцким, с которым она снялась в фильме «Вертикаль». Позже исполнитель посвятил ей песню «Она была в Париже». По словам Лужиной, никакого романа между ними не было — их связывали только дружеские отношения.

Ранее Лужина объяснила запоздалую реакцию певицы Аллы Пугачевой на теракт в «Крокус Сити Холле».

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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