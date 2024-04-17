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22:23, 17 апреля 2024Бывший СССР

Буданов не поверил в способность Трампа решить конфликт на Украине за один день

Глава ГУР Буданов: Трамп не смог бы решить конфликт на Украине за один день
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководитель главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не верит, что экс-президент США и возможный кандидат на выборах 2024 года Дональд Трамп был бы способен разрешить конфликт на Украине за один день. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

Буданов признался, что «очень сильно уважает личность Трампа». Он отметил, что в жизни экс-президента было девять случаев, «когда он поднимался на вершину, падал на дно жизни, а затем возвращался обратно». Однако, подчеркнул глава ГУР Украины, «даже такой человек, как он, не смог бы разрешить этот вопрос за один день».

В июле 2023 года Трамп в интервью Fox News обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Аналогичные высказывания он делал неоднократно.

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      Марина Совина
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