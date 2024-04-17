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17:53, 17 апреля 2024Россия

Часть жителей российского региона эвакуировали из-за падения шара со взрывчаткой

В Калужской области эвакуировали часть жителей из-за упавшего зонда

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Калужской области эвакуировали часть жителей Тарусского района из-за упавшего воздушного шара со взрывчаткой. Об этом сообщили в единой диспетчерской службе региона (ЕДДС), заявление приводит ТАСС.

Как рассказали агентству в экстренных службах, место падения метеозонда оцепили. «Пострадавших нет, разрушений нет. (...) Ожидаем экспертов-взрывотехников», — уточнили в ЕДДС.

Ранее сообщалось, что в селе Некрасово Калужской области местные жители нашли возле частного дома трехметровый метеозонд со взрывчаткой. Объект попал на видео.

Известно, что украинские шары, выполняющие роль импровизированных бомбардировщиков, оснащены GPS-трекером, оборудованием для управления полетом, балластом, взрывным устройством и батарейками. Координаты сброса взрывчатки вносят в навигационный контроллер шара. Внешне аппарат маскируют под метеозонд, чтобы избежать его поражения.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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