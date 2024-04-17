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17:20, 17 апреля 2024Россия

Метеозонд со взрывчаткой зацепился за столб в российском селе и попал на видео

Shot: метеозонд со взрывчаткой зацепился за столб в калужском селе Некрасово

В селе Некрасово Калужской области местные жители нашли возле частного дома трехметровый метеозонд. Устройство попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах виден черный метеозонд вытянутой формы, зацепившийся за столб линии электропередачи и повисший над землей. К нему также привязаны две коробки, в одной из которых лежит бутылка, предположительно, со взрывчаткой, пишет издание.

Как выяснил канал, сейчас на месте работают силовики. Также ожидается прибытие саперов.

Информацию о находке подтвердил глава Тарусского района Михаил Голубев, пишет КP.RU. По его словам, подобные малоразмерные такие воздушные шары способны сбрасывать GPS-бомбы. Местных жителей эвакуировали на безопасное расстояние от метеозонда. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые запустили вглубь России метеозонды со взрывчаткой. 16 апреля один из них сбили в Липецкой области. Как стало известно, устройство несло в себе примерно килограмм тротила. Еще один воздушный шар в тот же день уничтожили в Курской области.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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