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13:25, 17 апреля 2024Россия

Еще один российский регион пытались атаковать украинские метеозонды

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили три метеозонда ВСУ над Брянской областью

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Брянскую область пытались атаковать три метеозонда Вооруженных сил Украины (ВСУ). О такой атаке на еще один регион сообщил губернатор области Александр Богомаз в Telegram.

По его данным, украинские воздушные разведывательные объекты удалось сбить силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянского района.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор.

В середине апреля ВСУ впервые запустили вглубь России серию метеозондов со взрывчаткой. Минобороны 16 апреля отчитывались о сбитом над Курской областью воздушном шаре, в тот же день сообщалось об обезвреживании обломков метеозонда в Липецкой области.

До этого, в конце марта, стало известно, что российские военные впервые поразили украинский воздушный шар-террорист. ВСУ начали использовать их, чтобы бесшумно поражать цели. Российские военные выяснили, что данные устройства оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом, взрывным устройством и парой крон, которые питают все это.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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