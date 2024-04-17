Еще один российский регион пытались атаковать украинские метеозонды

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили три метеозонда ВСУ над Брянской областью

Брянскую область пытались атаковать три метеозонда Вооруженных сил Украины (ВСУ). О такой атаке на еще один регион сообщил губернатор области Александр Богомаз в Telegram.

По его данным, украинские воздушные разведывательные объекты удалось сбить силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянского района.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор.

В середине апреля ВСУ впервые запустили вглубь России серию метеозондов со взрывчаткой. Минобороны 16 апреля отчитывались о сбитом над Курской областью воздушном шаре, в тот же день сообщалось об обезвреживании обломков метеозонда в Липецкой области.

До этого, в конце марта, стало известно, что российские военные впервые поразили украинский воздушный шар-террорист. ВСУ начали использовать их, чтобы бесшумно поражать цели. Российские военные выяснили, что данные устройства оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом, взрывным устройством и парой крон, которые питают все это.