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12:40, 17 апреля 2024Россия

Чиновники предостерегли россиян от попыток самим защитить дома дамбами

Минприроды: частные дамбы — самовольные постройки и могут быть опасными

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Частные дамбы, самостоятельно возведенные жителями частных домов в попытке защититься от паводка, являются самовольными постройками и могут быть опасными. Об этом предостерегли в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии, сообщение приводит РЕН ТВ.

В ведомстве сообщили, что из-за строительства частных дамб существует риск ухудшения ситуации с паводком.

«Из-за расположения, сужающего пойменное пространство, локально может произойти повышение уровней воды при прохождении половодья и паводков», — цитирует портал заявление чиновников Минприроды.

Согласно действующему российскому законодательству, самовольная постройка подлежит сносу ее строителем за свой счет.

Ранее сообщалось, что жители СНТ «Перовский» в Оренбургской области собрали несколько миллионов рублей и сами построили насыпь, которая защитила их от паводка. При этом жители соседних населенных пунктов заявили, что из-за возведенной в Перовском дамбы оказалась затоплена водонасосная станция.

ЖЗЛ
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