Десятки россиян остались без багажа после рейса из Таиланда

TourDom: около 100 россиян не обнаружили свой багаж после рейса из Пхукета

Десятки российских туристов остались без багажа после рейса из Таиланда. Об этом пишет портал TourDom.

С проблемой столкнулись россияне, которые вечером во вторник, 16 апреля, прибыли в Санкт-Петербург с Пхукета. По словам очевидцев, около 100 пассажиров не обнаружили своих вещей на ленте выдачи багажа в аэропорту Пулково.

После продолжительного перелета им пришлось провести еще несколько часов в аэропорту, чтобы подать заявления о розыске багажа. Об истинных причинах случившегося путешественники узнали через несколько часов после посадки.

Оказалось, что из-за сильного встречного ветра сотрудники авиакомпании решили оставить часть чемоданов на популярном тайском курорте. Отмечается, что подобные погодные условия могли бы привести к повышенному расходу топлива.

Перевозчик пообещал туристам доставить их вещи в Северную столицу в ближайшее время транзитом через Москву. Багаж развезут по адресам, которые указали пассажиры.

«Особенно порадуются те, кто через пару дней получат свои чемоданы с фруктами», — иронизируют путешественники.

Ранее летевший в Москву самолет со 188 пассажирами на борту резко сменил курс и экстренно сел в другом месте. Нештатная ситуация произошла с воздушным судном, следовавшим из Калининграда в российскую столицу, во вторник, 16 апреля.