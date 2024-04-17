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17:03, 17 апреля 2024Из жизни

Девочка поймала сома рекордных размеров

В США школьница поймала сома весом 46 килограммов

Фото: Milos Prelevic / Unsplash

В США 15-летняя девочка выловила сома рекордных размеров. Об этом пишет FOX 19.

Ученица старшей школы Нового Ричмонда Джейлин Паркер поймала в реке Огайо крупного кошачьего сома 7 апреля. Вес рыбы составил почти 46 килограммов.

Во время рыбалки школьница не использовала традиционную удочку с катушкой, вместо этого она воспользовалась техникой под названием джиггинг. В этом случае крепкая леска цепляется на ветку, а ветка закрепляется на статичном объекте, например, на дереве. К леске подвешивается грузило, крючок и приманка. Приманка двигается у дна благодаря течению, имитируя раненую рыбу. Эту конструкцию может сломать только очень крупная добыча. Однако Паркер повезло — огромный сом остался на крючке.

По словам Паркер, она ни за что не смогла бы вытащить сома в одиночку. Ей помог отец Джефф Сэмс, с которыми она рыбачила. Затем рыбаки сфотографировались с огромной рыбой и выпустили ее обратно в реку.

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Сейчас Паркер и ее семья ждут официального подтверждения от штата Огайо, чтобы узнать, побил ли пойманный сом рекорд штата по размерам.

Ранее сообщалось, что в США 10-летняя девочка поймала огромную щуку-маскинонга во время зимней рыбалки с родителями на Новый год. Добычей ребенка стала рыба весом более 15 килограммов.

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      Антонина Черташ
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