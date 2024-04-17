Двое россиян получили сроки за хищение 550 миллионов рублей у предприятия ОПК

В Москве суд вынес приговор двоим коммерсантам за хищение 550 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор двоим коммерсантам за хищение 550 миллионов рублей в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Московскому региону.

Гендиректора компании «Практика Безопасности» по фамилии Романов признан виновным в мошенничестве и осужден на шесть лет лишения свободы. Второй фигурант дела — руководитель фирмы «Холдинг Прогресс» Шолохов отделался условным наказанием сроком на четыре года.

По данным ФСБ, они организовали мошенническую схему при заключении договора

на реконструкцию производственных мощностей оборонного предприятия Московского региона. Генподрядчиком проекта стала компания «Практика Безопасности», а субподрядчиком «Холдинг Прогресс». Коммерсанты изготовили фальшивые документы о приобретении и поставке стройматериалов на 550 миллионов рублей, которые были переданы федеральному казначейству. В результате махинаций эти средства были похищены из бюджета.

5 апреля сообщалось, что следователь возбудил уголовное дело против бывшей сотрудницы департамента информационной политики администрации Томской области и директора компании, подозреваемых в особо крупном мошенничестве. Ее уличили в хищениях сотрудники ФСБ и проведены обыски в департаменте.