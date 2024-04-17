Евросоюз заметно нарастил закупки российских удобрений

РИА Новости: закупки российских удобрений странами ЕС выросли до 167,4 млн евро

По итогам февраля суммарные закупки российских удобрений странами Евросоюза (ЕС) достигли отметки в 167,4 миллиона евро. О заметном наращивании импорта этой продукции из РФ в Европу сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

За последний зимний месяц европейские страны приобрели у России в общей сложности 521,3 тысячи тонн удобрений. В сравнении с январем импорт вырос на 16 процентов в физическом и на 21 процент в денежном выражении. В последний раз столь высокие показатели фиксировались в декабре 2022 года, когда ЕС приобрел российских удобрений на сумму в 185,3 миллиона евро.

Наибольший прирост продемонстрировала Бельгия (почти в 5 раз, до 24 миллионов евро). На втором месте по этому показателю оказалась Румыния (в 2,4 раза, до 10,3 миллиона евро), а тройку лидеров замкнула Болгария (в 2,1 раза, до 5,2 миллиона евро). В свою очередь, Германия нарастила закупки российских удобрений в 1,8 раза, до 20 миллионов евро.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) сообщило о наращивании европейскими странами импорта трубопроводного газа. По итогам марта показатель увеличился на 4 процента, а объемы поставок оказались рекордными с декабря 2022 года. В итоге за первый квартал 2024-го импорт этого вида топлива вырос на 40 миллиардов кубометров в годовом выражении.