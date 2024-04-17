ФСБ выявила планировавших воевать в ВСУ двух россиян

УФСБ: двое жителей Саранска планировали воевать в ВСУ, их арестовали

Сотрудники ФСБ выявили двух 19-летних жителей Саранска, которые планировали вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и воевать против России. Об этом РИА Новости сообщило в управлении ФСБ по республике Мордовия.

Подозреваемые россияне также снимали фотографии стратегических объектов. В отношении них возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. С санкции суда они арестованы.

По данным УФСБ, молодые россияне связались с представителем украинского военизированного объединения, которое признано террористическим на территории России, и договорились с ним о вступлении в его ряды. Куратор дал им задание снять на фото и видео стратегические объекты Саранска для нанесения по ним террористического удара.

Подозреваемые намеревались уехать на Украину через третью страну.

17 апреля следователь ФСБ возбудил против уроженца Украины, получившего гражданство России и проживавшего во Владимирской области, уголовное дело о госизмене. Мужчина участвовал в боях против России в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оказался в плену.