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17:06, 17 апреля 2024Мир

Генсек НАТО решил провести заседание по просьбе Зеленского

Столтенберг: Зеленский запросил заседание Совета Украина — НАТО на 19 апреля

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что украинский президент Владимир Зеленский запросил заседание Совета Украина — НАТО на 19 апреля. Об этом пишет ТАСС.

«Президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина — НАТО», — отметил генсек.

Зеленский 19 апреля лично примет участие на встрече, где будут обсуждаться поставки Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) и снарядов.

Ранее Столтенберг обратился к странам-членам Североатлантического альянса с просьбой делать выбор в пользу Киева вместо инвестиций в собственную оборону. «Если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО и поставлять дополнительную помощь Украине, я четко заявляю: направляйте помощь Украине», — заявил он.

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      Лина Пивоварова
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