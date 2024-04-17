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16:45, 17 апреля 2024Мир

Столтенберг призвал членов НАТО выбирать Украину

Столтенберг: члены НАТО вместо трат на оборону должны выбрать Украину
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Члены Североатлантического альянса должны выбирать не инвестиции и траты на собственную оборону, а помощь Украине. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Украине нужно еще больше оружия. Поэтому, если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО и поставлять дополнительную помощь Украине, я четко заявляю: направляйте помощь Украине», — призвал генсек по итогам встречи с главами Дании, Нидерландов и Чехии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе противоречит интересам Братиславы, поэтому она никогда не согласится на принятие Киева в состав НАТО. «Мы говорим, что не будем ратифицировать его [документ о принятии Украины в НАТО] в парламенте. Потому что Словакии нужна нейтральная Украина. Интересы Словакии будут под угрозой, если Украина будет государством — членом НАТО», — объяснил политик.

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      Дмитрий Сотак
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