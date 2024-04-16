Член НАТО встал на пути Украины в альянс

Премьер Фицо: Словакия не согласится на членство Украины в НАТО

Членство Украины в составе Североатлантического альянса противоречит интересам Словакии, поэтому Братислава никогда не согласится на принятие Киева в состав НАТО. Об этом на пресс-конференции словакского МИД заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, сообщает издание SME.

«Мы не согласимся на членство Украины в НАТО. Украина может сказать: "Мы хотим вступить в НАТО". Это нормально, это их решение. Но мы говорим, что не будем ратифицировать его в парламенте. Потому что Словакии нужна нейтральная Украина. Интересы Словакии будут под угрозой, если Украина будет государством — членом НАТО», — объяснил политик.

Ранее Фицо заявил, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией. При этом политик указал, что страна также стремится к нормальным отношениям с Киевом, несмотря на то что выступает против разрешения конфликта военным путем и не поддерживает вступление Украины в НАТО.

