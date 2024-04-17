Глава МИД Британии начал затмевать премьера Сунака

Politico: глава МИД Британии Кэмерон потеснил Сунака в политической репутации

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон успешно конкурирует с премьер-министром королевства Риши Сунаком, потеснив его в вопросе политической репутации. Об этом сообщает издание Politico.

«В правительстве британского министра иностранных дел называют "премьер-министром иностранных дел", так как он часто ставит под угрозу репутацию своего босса, в то время как Сунак борется с бесконечными политическими кризисами на внутреннем фронте», — утверждается в публикации.

По данным Politico, благодаря своему опыту на мировой арене и спокойному поведению глава МИД начал затмевать Сунака. В качестве примера издание привело недавний случай, когда один из британских парламентариев случайно обратился к Кэмерону как к премьер-министру.

Один из анонимных сотрудников МИД Британии заявил в беседе с изданием, что Кэмерон «старается добиться реальных результатов и ощутимого прогресса». Еще один источник из числа британских чиновников выразил мнение, что глава МИД «производит впечатление человека, который торопится» реабилитировать свое политическое наследие.

Ранее стало известно, что власти Великобритании сочли дипломатической победой встречу Кэмерона с бывшим президентом США Дональдом Трампом из-за тяжелого положения Украины.