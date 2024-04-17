Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:29, 17 апреля 2024Силовые структуры

Главному десантнику Урала дали срок и освободили за участие в СВО

Главного десантника Урала приговорили к девяти годам и освободили в зале суда
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге к девяти годам колонии приговорили главного десантника Урала — главу регионального отделения Союза десантников России Евгения Тетерина. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, сразу после вынесенного приговора по делу о посредничестве во взяточничестве, он был освобожден от наказания в связи с участием в СВО, куда он отправился до начала судебного процесса. На линии боевого соприкосновения он выполнял задачи в составе штурмовой группы, получил ранение и проходит курс реабилитации.

Тетерина и еще двоих человек задержали в ноябре 2021 года. По версии следствия, директор компании «Уралщебень», чье предприятие нанесло ущерб природе на сумму свыше 400 миллионов рублей, передал взятку посреднику, а тот отнес деньги Тетерину, который, как предполагалось, передаст их представителю прокуратуры.

18 ноября того же года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Тетерина и отправил его под стражу. Он категорически отрицал свою вину, заявлял о заказном характере уголовного преследования и называл обвинения бредом.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      В затонувшей машине с участниками СВО обнаружили тела военных. Их искали пять дней

      Мужчина разбогател на 18 миллионов рублей благодаря закончившемуся бензину

      В Киеве признали подавленность украинцев из-за ситуации в стране

      Москвичам назвали районы с самыми низкими ставками по аренде

      Шойгу испытал легкий бронеавтомобиль для спецподразделений

      Спикер Палаты представителей США отказался уходить в отставку

      Российская учительница пнула ногой мальчика на уроке и попала на видео

      Стала известна возможная судьба пропавшего из затонувшего авто с бойцами СВО

      В США призвали не пустить главу МИД Ирана в ООН

      В ЛНР заявили о создании украинских партизанских ячеек в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше