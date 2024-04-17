Израильские танки вернулись в сектор Газа

Al Arabiya: танки Израиля вернулись в северную часть сектора Газа

Танки Израиля вернулись в северную часть сектора Газа, которую они покинули несколько недель назад. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«По сообщениям местных жителей, танки продвинулись в Бейт-Ханун и окружили несколько школ, где укрылись семьи вынужденных переселенцев», — указывается в сообщении. Кроме того, согласно имеющейся информации, местные жители жалуются на перебои в работе интернета в районе Бейт-Ханун и Джабалии.

Ранее стало известно, что споры о борьбе с палестинским движением ХАМАС рассорили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с высокопоставленными военными чиновниками. Мнения политика и чиновников расходятся относительно начала военной операции, освобождения израильских заложников и послевоенного управления сектором Газа.