Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:20, 17 апреля 2024Мир

Израильские танки вернулись в сектор Газа

Al Arabiya: танки Израиля вернулись в северную часть сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Танки Израиля вернулись в северную часть сектора Газа, которую они покинули несколько недель назад. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«По сообщениям местных жителей, танки продвинулись в Бейт-Ханун и окружили несколько школ, где укрылись семьи вынужденных переселенцев», — указывается в сообщении. Кроме того, согласно имеющейся информации, местные жители жалуются на перебои в работе интернета в районе Бейт-Ханун и Джабалии.

Ранее стало известно, что споры о борьбе с палестинским движением ХАМАС рассорили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с высокопоставленными военными чиновниками. Мнения политика и чиновников расходятся относительно начала военной операции, освобождения израильских заложников и послевоенного управления сектором Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по Нью-Йорку кассетными авиабомбами. Там было замечено сосредоточение сил ВСУ

      Женщина отомстила бойфренду-изменнику с помощью отца

      Анна Семенович снялась обнаженной на массажном столе

      Израильские танки вернулись в сектор Газа

      Главе Чувашии доложили о затонувшей машине с возвращавшимися из зоны СВО бойцами

      Российскому военному дали срок за уклонение от службы в зоне СВО

      Названы самые травмоопасные секс-позы

      В ВСУ заявили о риске обвала фронта летом

      У аэродрома в Крыму прозвучали взрывы

      Российские десантники ликвидировали украинских снайперов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше