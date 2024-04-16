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14:43, 16 апреля 2024Мир

Борьба с ХАМАС рассорила Нетаньяху и высокопоставленных чиновников

WSJ: споры о борьбе с ХАМАС испортили отношения Нетаньяху с чиновниками

Фото: Ronen Zvulun / Pool / File Photo / Reuters

Споры о борьбе с палестинским радикальным движением ХАМАС рассорили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с высокопоставленными военными чиновниками. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Давние обиды и споры о том, как лучше бороться с ХАМАС, испортили отношения между теми, кто принимал решения в Израиле во время войны: премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галантом и бывшим главой израильских вооруженных сил Бени Ганцем», — утверждается в публикации.

По данным издания, мнения Нетаньяху и военных чиновников расходятся относительно «важнейших решений, которые им предстоит принять»: начала решительной военной операции, освобождения израильских заложников и послевоенного управления сектором Газа.

Издание также привело слова бывшего генерала и советника по национальной безопасности Израиля Гиоры Эйланда, заявившего, что «отсутствие доверия между этими тремя людьми очевидно и очень важно».

16 апреля президент США Джо Байден предостерег Нетаньяху от нанесения ответных ударов по Ирану.

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      Елизавета Мытарева
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