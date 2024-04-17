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11:43, 17 апреля 2024Ценности

Известная блогерша обнажила грудь на фестивале

Фото: @charlidamelio

Известная американская блогерша и танцовщица Чарли Дамелио в откровенном образе появилась на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии, США. Соответствующие кадры она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 44,5 миллиона подписчиков.

19-летняя инфлюэнсерша выбрала для мероприятия прозрачное вязаное макси-платье белого цвета бренда Aya Muse. При этом наряд был украшен аппликациями в виде бабочек, а сквозь его ткань просвечивала обнаженная грудь девушки и ее черные трусы. Также знаменитость примерила грубые ботинки на массивной подошве и распустила волосы.

Пользователи сети оценили кадры в комментариях. «Почему она голая?», «С каких пор она начала так одеваться?», «Чарли прекрасна, но почему носить такую одежду стало сейчас нормой?», «Разве она голая?», «Мне понравился наряд», «Вы такие скучные, дайте ей жить так, как она хочет», — заявили юзеры.

Ранее в апреле 19-летняя дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум также в откровенном наряде пришла на Coachella.

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      Карина Черных
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