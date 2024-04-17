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04:23, 17 апреля 2024Мир

Китай потребовал от США уважать его права и интересы

Минобороны КНР: США должны уважать права и интересы Пекина в Южно-Китайском море

Фото: Florence Lo / Reuters

Глава Министерства обороны Китая Дун Цзюнь потребовал от Соединенных Штатов Америки считаться с правами и интересами КНР в Южно-Китайском море. Об этом он заявил во время разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином, сообщается на сайте оборонного ведомства Китая.

«США должны признать твердую позицию Китая, по-настоящему уважать территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы в Южно-Китайском море», — высказался Дун Цзюнь.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Китай направлял России материалы для обновления ее ВПК (военно-промышленного комплекса). Он добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен собирается поднять этот вопрос на встрече с министрами иностранных дел государств G7 16-19 апреля в Италии.

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      Маргарита Пименова
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