Китайский стартап собрал миллионы долларов на разработку электрогрузовиков

Китайский стартап Windrose привлек $100 млн на разработку электрогрузовиков

Китайский стартап Windrose Technology привлек 100 миллионов долларов на разработку электрических грузовиков с нулевым уровнем выбросов. Об этом сообщает ESGtoday.

Компания планирует использовать полученные средства для ускорения тестирования и развития своих электрогрузовиков в других странах, а также расширения производства и инфраструктуры для быстрой зарядки подобного транспорта. «Последние достижения производителей электромобилей в сокращении выбросов и оптимизации расходования энергии делают революцию в сфере транспорта и логистики», — отметили в банке HSBC, который оказался среди инвесторов.

Windrose Technology была основана в 2022 году. Дальность поездки «умных» электрогрузовиков компании составляет 670 километров при полной загрузке в 49 тонн, при этом зарядить машину на еще 400 километров можно всего за 36 минут. Стартап планирует продавать свою продукцию в Китае, США и Европе.

Ранее стартап из США Windfall Bio привлек 28 миллионов долларов для развития технологии превращения метана в удобрения.